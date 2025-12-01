Вишло веб-виданє штвартого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє штвартого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”. После веб-виданя, нєодлуга видзе и друковане виданє.

Число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Оксани Тимко Дїтко „Палаталносц у руским язику” и роботамр Славомира Олеяра „Русификация українскей култури през час”.

З чечуцей литературней продукциї обявени виривок з нового романа Звонка Сабола „Яблука на калдерми”, котри зоз сербского преложела Александра Деянович.

У рубрики „Зоз сербскей литератури” представени поет Момчило Бакрач, чийо три писнї прешпивала Олена Планчак-Сакач.

Рубрика „Статї и есеї” обявює штварте предлуженє сериялу Любомира Медєша „Руководзаци Рускословци: здогадованє и власна обсервация 1960–1992”, котри представя виривок з векшей цалосци и прилог є означованю 80-рочнїци НВУ „Руске слово” у тим року.

„З рукописного нашлїдства” ексклузивно приноши зошицким нєпознати и у науки нєвиглєдани материяли о Анастасиї Волошин (1911-1994), найпознатшей українскей стиґматички, автора академика Олега Петрука. Його робота ма назву „Архивни документи Ватикану о Анастасиї Волошин” и перша є тей файти робота котра свою премиєру дожила праве на бокох нашого часопису.

На тот обсяжни прилог надовязує ше библиоґрафия под назву „Настя Волошин у публикацийох Руснацох Югославиї/Сербиї”, чий автор Микола М. Цап.

„Прикази, критики, рецензиї” приноша огляднуце на нови роман Звонка Сабола „Яблука на калдерми”, о котрим пишу Ирина Гарди-Ковачевич и академик Юлиян Тамаш.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з уметнїцкима фотоґрафиями Маї Р.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.