Вишло веб-виданє трецого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє трецого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Як и звичайно, число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота Любомира Медєша „Информованє по руски: сто рокитому” и робота мр Славомира Олеяра „Турбини на витор и животни стредок”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Агнети Бучко Папгаргаї, проза Олени Планчак-Сакач и штири писнї Дюри Латяка.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши приповедку Генрика Сєнкєвича „Чувар швицарнїка”, котру з польского преложел др Юлиян Рамач.

У рубрики „З рукописного нашлїдства” обявена треца часц обсяжного епистоларного материялу о. др Юстина Бойка з Львова (Україна), под назву „AMICUS MEUS OPTIMUS. Преписка епископа Дионизия Нярадия з митрополитом Андрейом Шептицким (1902-1938)”.

Ирина Гарди-Ковачевич подписує есей „Троме вибрани” у рубрики „Статї и есеї”.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о постгумним виданю др Янка Рамача „История Руснацох – од Києвскей Руси по Горнїцу, Бачку и Срим” и коавторскей кнїжки Милени Врбашки и мр Драґойли Живанов „Aрсениє Теодорович и Арсениє Маркович – двоме уметнїки Новосадянє у Крижевскей епархиї”, о котрих пишу Михал Рамач и Єлена Перкович.

„Драмски додаток” виполнює драма „Конєц” Славка Виная.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Силвестера Д. Макая.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.