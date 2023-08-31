Вишло веб-виданє трецого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє трецого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота Надїї Вархол „Форми дарункох у народней прози Русинох-Українцох Словацкей” и робота др Кристияна Екера „Италиянска литература у Истри после Другей шветовей войни”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Михала Рамача „Лирика ХХІ вика” и проза Ирини Гарди Ковачевич „И Лоли нєт”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши вибор з поезиї Артура Рембоа, котри з французкого прешпивал Михал Рамач.

У рубрики „З рукописного нашлїдства” обявена нєпозната статя Михайла Ковача „Ошмих Бояна старого”.

Академик Микола Мушинка автор роботи „Звучни записи И. Панькевича прикладох бешеди и фолклору Закарпатя” у рубрики „Етнолоґия – етноґрафия”.

Рубрику „Рочнїци – ювилеї” виполнює статя Блажени Хома Цветкович „Костельников фундамент будуцим ґенерацийом”.

„Статї и есеї” приноша есей Владимира Кирди Болхорвеса „Лєценя понад и попод просека у пречитаних кнїжкох”.

У рубрики „Прикази, критики, рецензиї” обявене огляднуце на плодни пейцрочни период у видавательстве по руски Ирини Гарди Ковачевич и прикази кнїжки др Миряни Дєкич, о котрей пишу др Янко Рамач и др Миряна Менкович.

През рубрику „In memoriam” часопис ше одпитує од свойого длугорочного сотруднїка Михала Рамача, о котрим пишу др Борис Варґа, Микола Шанта и Алексей Кишюгас.

„Драмски додаток” виполнює драма „Початок” Славка Виная.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Даниели Тамаш.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.