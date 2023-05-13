Вишло веб-виданє другого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє другого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Як и звичайно, число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота мр Славомира Олеяра „Штучна интелиґенция (тренди и дилеми)” и робота Миколи М. Цапа „Иван Чендей и Руснаци Югославиї/Сербиї”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Вери Медич „Нє менєй од вичносци” и проза Миколи Шанти „Звонимир, поета”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши вибор з поезиї Ґийома Аполинера, котри з французкого прешпивал Михал Рамач.

З „Историї” часопис обявює коавторску роботу др Янка Рамача и др Даниели Марчок „Руско-словацки литературни вязи у другей половки ХХ столїтия”.

У рубрики „З рукописного нашлїдства” обявени прилог Миколи М. Цапа „Нєпозната статя др Федора Лабоша”.

„Статї и есеї” виполнюю статї Михайла Ляховича „Кратки огляд литератури Українцох дакедишнєй Югославиї” и Мирослава Кевеждия „Pacem in Terris – 60 роки католїцкого одвиту на питанє мира”.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о рукопису збирки писньох Вери Медич, о котрим пишу Мирослав Алексич и Небойша Симин.

„Драмски додаток” виполнює драма „Бал” Саши Палєнкаша.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване зоз скулптурами Силвестера Д. Макая.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.