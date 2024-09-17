Високи пласман Валентини Надь на Першенстве Сербиї

КРАЛЄВО – Валентина Надь звалєла особни рекорд и завжала бронзу на Першенстве Сербиї за младших пионирох у атлетики, хторе отримане 15. септембра у Кралєве.

Валентина наступела як представнїца Атлетского клубу „Русинˮ з Руского Керестура, а треце место завжала зоз скоком од 142 центиметри, кельо прескочела и другопласована змагателька, з тим же Валентина мала єдно валянє палїчки вецей.

Пре тоту минималну резултaтску розлику Валентини ше вимкло 2. место.

После одличних резултатох на школских змаганьох дзе Валентина чишлєла сами перши места, Надьова и у конкуренциї шицких атлетских клубох зоз нашей держави потвердзела же ше находзи на самим верху атлетики у своєй катеґориї.

Високе 4. место, у дисциплини руцаня кулї освоєл и Андрей Пашо, а у спомнутей дисциплини як и у руцаню вортексу, змагал ше и Матия Чапко.