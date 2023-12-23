Вишол децемберски Мак

НОВИ САД – Зоз друку вишло и остатнє тогорочне число Младежского часопису Мак. Пред читачами интересантни змисти. На початку ту розгварка зоз Соню Алексич, авторку кнїжки „Правда до хторей я верим”, як и боки котри пошвецени 270 роком образованя по руски, и школяром котри ше визначели на рижних змаганьох.

Ту и два авантуристични приповедки, драгопис Адриани Надь Барна и Бориса Барну зоз Балия, як и искуство Андрея Катону котри два мешаци препровадзел на Тайланду.

Маков лексикон нам пополнєла Мелания Мали, предсидателька КУД Жатва зоз „Коцура”, Михайло Планкош пише о своїм дзецинским сну обчарованосци зоз Гари Потером. Док авторски текст Далибора Болдиша толкує и нагадує судьбу штучней интелиґенциї, и яки можлїви сценария пред нами на тим полю у швеце науки и технолоґиї.

Ґу самому концу часописа, Мария Горняк вам пише свойо упечатки о новей кнїжки Серґея Трифуновича „Стовариште”, а ту и поезия Адрияни Фейди.