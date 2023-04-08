Вишол нови „Глас союзу”

НОВИ САД – Тих дньох вишло з друку двочисло 25 и 26 „Гласa Союзу” хтори видава Союз Руснацох Українцох Сербиї.

Найновше число приноши напис о VII Конґресу СФУЛО хтори у авґусту прешлого року першираз отримани за гранїцами України у Новим Садзе, у Сербиї. Ту и два обсяжни тексти о наградох хтори достали члени руководства Союзу Йоаким Грубеня – награда городу Бардейова у Словацкей и Велимир Паплацко – награда Здруження Лемкох зоз Ґорлицох о очуваню традициї предкох на ювилейним 40. фестивалє „Лемковска ватра” у Ждинї, у Польскей.

Дюра Латяк написал приказ о пейц томох зборнїка Славка Бурди зоз Заґребу о живоце Українцох у Горватскей. Ту и тексти о госцованю наших Културно-уметнїцких дружтвох на фестивалох Руснацох и Українцох по Европи, после епидемиї корони и дворочней паузи.

Ексклузивно обявюєме виривки зоз моноґрафиї „100-рочнїца Фодбалского клуба Русин” зоз Руского Керестура, хтору написал Йоаким Грубеня.

Ту и написи о акцийох членох Союзу и його роботи у прешлим 2022. року.

Вихаснуйце Вельконоцни швета достац часопис „Глас Союзу” и пречитац го през шветочни днї.