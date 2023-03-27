Вишол марцовски МАК

НОВИ САД – Тих дньох вишло марцовске число МАК-у, а у нїм, у рубрики „У фокусу” мож пречитац о школским подкасту „З Петрового углаˮ о хторим пише його авторка Мария Горняк, як и розгварку зоз Алексейом Надьом о його пребуваню у Америки, прейґ студентскей Work and travel програми.

У рубрики „МАК-ов колаж”, Ванеса Медєши предлужує писац цалорочну астролоґийну проґнозу, у тим чишлє за особи народзени у знаку Килашох, Шкорпиона и Стрилцох, а у рубрики „Драгописиˮ Анита Чизмар пише о путованю Ґимназиялцох до Швайцарскей.

У спортскей рубрики, Керестурец Иван Чапко виприповедал як сцигнул по 1. место на Балкану, односно 3. на швеце, у фодбалским бависку „Fantasy Premier Lague” у хторим участвую коло 11 милиони бавячох, док Тамара Балоґ за МАК-ов „АЛТ шоуˮ порихтала анкету з младима о путованю и упознаваню прейґ дружтвених мрежох.

„МАК-ов лексиконˮ у марцовским чишлє виполнєл Жарко Остоїч, а Иван Лїкар подзелєл свойо становиско з нагоди Дня женох, 8. марцу.