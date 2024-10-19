Вишол нови Мак

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишло найновше число Младежского часопису МAK, нашим читачом приноши интересантносци и новосци котри означели тогорочни лєтнї збуваня.

Зоз Дюрдьова приноши вистки як ше млади орґанизовали на уж познатей журки Алога лєто, алє и як розпочали и по першираз орґанизовали интересантни проєкт Алога Дюрдьов у котрим участвовали Руснаци зоз вецей местох.

Маков лексикон пополнєла и дала цикави одвити Мартина Афич, родом зоз Керестура котра ше преселєла до Нємецкей.

Надалєй, у рубрики Зоз швета науки и технолоґиї представяме приклади зоз профилу Петро Пис котри пририхтую професоре и школяре, як и бувши школяре керестурскей ґимназиї.

На спортских бокох пишеме о Лєтней Олимпияди, драгопис пише Марко Буила зоз далєкей Месопотамиї, а ту и порядна рубрика о филмох котру Михайла Планкоша котри пише о филму Лисабонска приповедка.

У рубрики Мозаїк єст даскельо написи, интервю зоз Владимиром Мишлєновичом, о Волонтерским кампу у Руским Керестуре, як и упечатки зоз наступу и путованя аматерох керестурского Дома култури у Польскей.