Вишол нови МАК

НОВИ САД – Прешлого тижня зоз друку вишло найновше, перше тогорочне число Младежского часописа МАК котре своїм читачом приноши нови и цикави змисти.

На початку у рубрики У фокусу пише о Националним швету Руснацох, потим у рубрики Маков колаж напис о Националним стретнуцу штредньошколцох, а на бокох рубрики Спорт и рекреация о Шветовим першенстве у рукомету.

Ту и стаємни змисти, Маков лексикон пополнєла Сара Планчак, у рубрики Зоз швета науки и технолоґиї правописни правила котри здумали школяре и професорка зоз ґрупи Петро Пис. Михайло Планкош писал о филму The Holdovers, а Кристина Чизмар о кнїжки Животиньска фарма.

Задлужени за гумористични бок бул Иван Лїкар, Драгопис написнаи зоз лєтованя у Тунису, на бокох рубрики Мозаїк текст о активносцох у новосадским РКЦ, а ту и виства фотоґрафийох Бориса Хромиша зоз Руского Керестура.