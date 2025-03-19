Вишол нови МАК

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишло найновше число Младежского часопису по руски МАК котри приноши нови цикави и интересантни змисти. Насампредз ту прегляд вецеймешачних студентских протестох котри ище вше тирваю.

Мак надалєй пише препорученє чом треба нащивиц Калеидоскоп култури, ту и драгопис зоз далєкєй Доминиканскей републики, алє и прегляд успихох Новака Дьоковича.

Уж узвичаєно преношиме правописни правила котри пририхтує ґрупа школярох и професорка под назву Петро Пис, у рубрики зоз радия пишеме як млади зарабяю и якпрепровадзую свой шлєбодни час.

Лексикон нам пополнєла Наташа Тамаш, гумор пририхтар Иван Лїкар, а Михайло Планкош свою рубрику зоз обласци филмского швета. На концу пишеме о случованьох у керестурскей школи.