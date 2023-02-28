Вишол нови МАК

НОВИ САД – Тих дньох вишло фебруарске число МАК-у, а у нїм, у рубрики У фокусу мож пречитац о новим школским подкасту „З Петрового углаˮ о хторим пише Наталия Жирош, як и розгварку зоз волонтерками керестурского Каритасу хтори жимски розпуст препровадзели у Италиї, авторки Анити Чизмар.

У рубрики МАК-ов колаж, Ванеса Медєши предлужує писац цалорочну астролоґийну проґнозу, тераз за особи народзени у знаку Рака, Лєва и Дївици, а Далибор Болдиш, зоз швета технолоґиї, приноши висти о штучней ителиґенциї. У фебруарским чишлє, у рубрики Драгописи, Иван Надь пише о путованю до Кападокиї, до Турскей, а у рубрики Млади и бизнис, Кристина Афич, Емилиян Няради, Саня Чизмар и Антонела Надь подзелєли свойо искуство зоз сезонскей роботи на горватским приморю.

МАК-ов „АЛТ шоуˮ приноши розгварку зоз Сашом Палєнкашом о найновшим споту за писню „Найкрасши блузˮ док МАК-ов лексикон у фебруарским чишлє виполнєла Наташа Еделински Миколка. Иван Лїкар пише о кнїжки Мирона Жироша „Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце: статї и есеї.ˮ, а пририхтал и нови гумористични бок зоз назву „Нїби шмишнеˮ

На концу, у рубрики Мозаїк, Марко Буила направел розгварку зоз Силвию Маґоч о стипендиї за студентох Фондациї Ани и Влади Дивца.