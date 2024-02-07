Вишол перши тогорочни МАК

НОВИ САД – Прешлого тижня зоз друку вишло перше тогорочне число Младежского часопису МАК. У истей форми МАК приноши интересантни написи числених сотруднїкох.

У рубрики У фокусу розгварка зоз Валентину Рац, школярку штреднєй Польопивредней школи у Футоґу, любительку природи, алє и младу уметнїцу котра одважно малює. Далєй, у Маковим колажу напис тиж о младей креативки, студентки Андєлини Шарич.

Александра Русковски написала драгопис зоз єй авантури, двомешачного путованя по Южней Кореї. Тиж цикаву приповедку виприповедала и Марина Роман котра вихасновала нагоду путовац и робиц у Америки.

Писане и о проблему диґиталней зависносци, о велїх нєясносцох, як фаховец одвитовала психолоґ Соня Алексич. Маково сотруднїки зоз радио емисиї АЛТ шоу пририхтали розгварку зоз Максимом Катоном котри пребувал у Науковей станїци у Петници при Валєве.

Маков лексикон пополнєла Оля Русковски зоз Коцура, ту и проза Сашу Палєнкаша, алє и поезиї Кристини Афич.

Себастиян Няради зоз Словацкей прешлїдзел транскрибовани и преложени свой наступ станд ап комедиї, ту и Михайло Планкош котри пише о филму Past Lives, док зоз Дюрдьова сцигол звит зоз интересантного, алє уж традицийного квизу Укаж цо (нє)знаш.