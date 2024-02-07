ИнформованєМладиРутенпресТексти

Вишол перши тогорочни МАК

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар 35 Опатрене

НОВИ САД – Прешлого тижня зоз друку вишло перше тогорочне число Младежского часопису МАК. У истей форми МАК приноши интересантни написи числених сотруднїкох.

У рубрики У фокусу розгварка зоз Валентину Рац, школярку штреднєй Польопивредней школи у Футоґу, любительку природи, алє и младу уметнїцу котра одважно малює. Далєй, у Маковим колажу напис тиж о младей креативки, студентки Андєлини Шарич.

Александра Русковски написала драгопис зоз єй авантури, двомешачного путованя по Южней Кореї. Тиж цикаву приповедку виприповедала и Марина Роман котра вихасновала нагоду путовац и робиц у Америки.

Писане и о проблему диґиталней зависносци, о велїх нєясносцох, як фаховец одвитовала психолоґ Соня Алексич. Маково сотруднїки зоз радио емисиї АЛТ шоу пририхтали розгварку зоз Максимом Катоном котри пребувал у Науковей станїци у Петници при Валєве.

Маков лексикон пополнєла Оля Русковски зоз Коцура, ту и проза Сашу Палєнкаша, алє и поезиї Кристини Афич.

Себастиян Няради зоз Словацкей прешлїдзел транскрибовани и преложени свой наступ станд ап комедиї, ту и Михайло Планкош котри пише о филму Past Lives, док зоз Дюрдьова сцигол звит зоз интересантного, алє уж традицийного квизу Укаж цо (нє)знаш.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Явна поволанка за видавательни 2025. рок

Конституоване нове зволанє парламентa

Закончена драга Стапар-Сивец

На пияток Рочна скупштина огньогасцох

Преглашени найлєпши спортисти у 2023. року