Вишол з друку Руски християнски календар за 2024. рок

НОВИ САД – Найчитанша руска кнїжка Руски християнски календар, хтора ма традицию виходзеня од 1921. року, тих дньох вишла з друку. Тогорочни Календар, як и двацец предходни календари вишол у сотруднїцтве НВУ „Руске слово” з Нового Саду и Християнского часописа „Дзвони” з Руского Керестура, а з благословом и посланїцу преосвященого владики кир Георгия Джуджара.

У тогорочней посланїци наш владика пише о 150-рочнїци народзеня владики Дионизия Нярадия (1874‒2024) о велькосци його дїла и важносци закладаня за наш грекокатолїцки швет, за културу и орґанизованосц Руснацох и Українцох у тедишнїм нашим Крижевацким владичестве. О тей значней рочнїци далєй у кнїжки писал и професор др Дюра Гарди.

Календар направени у складзе зоз узвичаєну концепцию по хторей ше жада облапиц ширши дияпазон културних и вирских подїйох хтори уплївую на отримованє и розвиванє нашого идентитета, як вирского, так и националного. Анализує ше роботу Националного совиту, як и важни подїї з обласци култури и образованя. Понеже за нами богати видавательни рок, обявени виривки зоз обявених кнїжкох же би ше обрацело увагу на нови наслови, а єст и литературни тексти писани специялно за Календар. Приношиме и ексклузивни интервю актуалного лауреата нобеловей премиї за литературу Юна Фосеа, а о проблему глєданя Бога. Интервю послал стаємни сотруднїк зоз Норвежскей Мирослав Кевежди хтори го преложел зоз норвежского.

У Календаре єст напис о активносци Руснацох у Горватскей, як и о привредним профилованю наших привреднїкох на Польопривредним сайме и других економских манифестацийох. Календар приноши и историйну анализу зявеня задруґох у Руским Керестуре, пише о важних спортских случованьох, приноши даскельо гуморески, а цали Календар обявює фотоґрафиї зоз першей причасци по наших парохийох, як и зоз других церковних и културних подїйох. Тиж так, як и каждого року ту и здогадованє на визначних Руснацох цо у тим року умарли.

Руски християнски календар, по цени од 500 динари мож купиц при наших колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/5100313 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и на дзепоєдних парохийох.