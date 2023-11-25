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„Вистата конїцаˮ на керестурскей сцени

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 39 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – После премиєри у марцу того року и госцованьох на сценох у наших местох, представа Дюри Папгаргая „Вистата конїцаˮ у виводзеню РКУД „Гавриїл Костельникˮ одбавена и на тогорочним Драмским мемориялу.

Представу подписує режисер Янко Лендєр, котри источашнє, вєдно зоз Амалию Ковач и ґлуми у тей представи. Од премиєри по тото виводзеня представа постала розбавена, а ґлумци вигладкали и визначели шицки значни моменти котри преплєтаю животну реалносц и фантазию єдней уж старшей малженскей пари. Публика уживала у бравурох котри приказали ґлумци.

Най надпомнєме же сценоґрафию подписую Ярослав Ковач и Нада Лендєр, шветло и музику Страхиня Щекич и Мирослав Стричко, а суфлер Нада Лендєр.

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