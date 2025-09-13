У Ґалериї Платонеум отворена вистава Александра М. Лукича и Ани Куприанов

НОВИ САД – У Галериї оддзелєня Сербскей академиї наукох и уметносцох у Новим Садзе отворена вистава Записи из жара, на хторей ше зоз своїма роботами представели уметнїки Александар М. Лукич, скло и Ана Куприанов, керамика.

У Моноґрафиї ЗАПИСИ ИЗ ЖАРА/NOTES FROM EMBERS/ЗАПИСКИ ИЗ ОГНЯ, хтора провадзи виставу, а пречитана є на отвераню, др Зоран Койчич медзи иншим написал и же: „.. Керамика нас кладзе пред скончени чин стабилносци, того цо ше меня. Керамика уж формована, єй черствосц нє охабя вельо простору за пременку, иснує лєм толкованє того цо уж присутне у формованей форми. Скло, заш лєм подложне перцепциї же пременка можлїва. Же ше ту ище дацо може случиц, же ситуация нє нєвиходна, же и попри стабилного и черствого, єст надїї же тота пременка, хтора ше лєм може случиц идзе нам до прилогу и же будзе позитивна..”

На отвераню вистави авторка Ана Куприанова, подзековала шицким же пришли, тиж и орґанизатором же тота вистава порихтана и указана. Автор Александар М. Лукич гварел же виложени роботи наставали остатнї рок и же му наисце було задовольство твориц зоз Ану.

Ана Куприанов, народзена 1978. року у Звенигороду, Русия, членїца є УПИДИВ од 2024. року. Жиє у Новим Садзе.

Александар М. Лукич, народзени 1964. року у Сримскей Митровици, член є УПИДИВ од 2008. року и член УЛУПУДС од 2018. року, применєне малярство – витраж. Жиє и твори у Суботици, член є Дружтва Руснацох у Суботици.

Вистава отворена, штварток, 11. септембра у Ґалерия Платонеум (Николи Пашича 6), и будзе тирвац по 25. септембер.