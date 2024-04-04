НОВИ САД – У Клубе новинарох Дружтва новинарох Войводини (Войводянских бриґадох 17/ III) нєшка, 4. априла на 12 годзин будзе вистава фотоґрафийох др Михайла Лїкара з нагоди Дня младежских роботних акцийох.

Професор др Михайло Лїкар, инжинєр телекомуникацийох цали роботни вик пошвецел комуникацийом медзи людзми, а зоз уметнїцку фотоґарафию ше занїма од младосци. У периодзе од 1981. по 1982. рок бул предсидатель Предсидательства Фото-кино союзу Войводини. Зоз своїма роботами участвовал на вецей як сто виставох уметнїцких фотоґрафийох и ревийох дияпозитивох и на нїх достал коло двацец похвали и награди. У рамикох викладацкей активносци, у 1968. року му додзелєне званє аматера першей класи.