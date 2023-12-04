Вистава кустоса Михала Шимка „Малюнок Лемковини у сучасней уметносци”

КРОСНО (ПОЛЬСКА) – Вистава кустоса Михала Шимка „Нукашнї и вонкашнї простор: Малюнок Лемковини у сучасней уметносци”, будзе отворена пияток 8. децембра 2023. на 18 годзин, у Короснянским Етноцентру, у Кросну у Польскей, и будзе тирвац по 28. януар 2024. року.

На вистави буду представени уметнїки: Давид Здобиляк, Анна Мария Зиґмунт, Богдан Карел, Евелина Коґут, Теодор Кузяк, Мажена Майка, Володислав Ревак, Андрий Сухорский, Йоанна Спяк, Миколай Федак, Катажина Шведа, Якуб Якубович и Михал Шимко.

Як пише кустос, историйни и политични условия спричинєли же лемковска уметносц нє позната у Польскей. „Лемковина од давна инспирує польских уметнїкох, алє за лемковских творцох нє барз було места у польских музейних колекцийох. Вистава проба же би ше їх творчосц виекспоновало” – пише Шимко.

Наслов вистави реферує до филма Ендия Варгола „Outer and Inner Space”, чия премєра була у Ню Йорку у януаре 1966. року.