Вистава малюнкох и рисункох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Здруженя младих „Пакт Рутенорум” поволали шицких уметнїкох же би ше им придружели и задармо участвовали на вистави малюнкох и рисункох.

Приявиц ше мож по 6. марец, а вистава будзе отворена 7. марца у дакедишнєй „Дзешатки”.