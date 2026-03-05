ЗдруженяРутенпресТексти

Вистава малюнкох и рисункох

автор Я. Винаї
автор Я. Винаї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Здруженя младих „Пакт Рутенорум” поволали шицких уметнїкох же би ше им придружели и задармо участвовали на вистави малюнкох и рисункох.

Приявиц ше мож по 6. марец, а вистава будзе отворена 7. марца у дакедишнєй „Дзешатки”.

