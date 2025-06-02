Нєшка вистава малюнкох у КЦВ Милош Црнянски

НОВИ САД – Колективна вистава малюнкох зоз Подобових колонийох Еуфемия Гарди, хтора ше отримує у Руским Керестуре, будзе у ґалериї Културного центра Войводини Милош Црнянски у Новим Садзе, на пондзелок, 2. юния на 18 годзин.

Виставу малюнкох ше орґанизує з нагоди 35-рочнїци Рускей матки и 18. Шветового конґреса Русинох/Руснацох/Лемкох, хтори ше отрима у Парламенту Републики Румуниї (12-15. юний 2025). Слово о колективней вистави малюнкох хтора настала у V (2024. року) и VI (2025. року) зволаню Подобовей колониї Еуфемия Гарди у Руским Керестуре.

На вистави буду виложени вибрани малюнки авторох учаснїкох колониї медзи хторима маляре Владо Няради, Михайло Виславски, Валентина Гарди, Стания Вукович Чана, Стефан Тарча, Ема Венґрин, Наташа Джуджар, Eлена Свркота, Славко Пап Петраньов, Славица Пешикан, Душица Спасоєвич, Мелания Рамач, Павлина Шепински, Янко Бики и Єлисей Пап.

На отвераню вистави буду бешедовац маляр Владо Няради, др Валентина Чизмар и Орґанизатор вистави Руска матка и Културни центер Войводини Милош Црнянски.