Отворена заєднїцка вистава народного облєчива Войводини

СУБОТИЦА – Завод за културу войводянских Мадярих орґанизює заєднїцку путуюцу виставу народного облєчива, хторей од вчера домашнї Завод за културу войводянских Горватох.

Виставу, на хторей приказани традицийни шмати мадярскей, рускей, румунскей горватскей и словацкей националней меншини, у просторийох Заводу за културу войводянских Горватох, вчера 26. фебруара отворела директорка горватского Заводу за културу Катарина Челикович.

Присутни були и директорка Заводу за културу войводянских Мадярох Дєндї Корманьош Катона, директор руского Заводу Саша Сабадош, директорка словацкого Заводу за културу Ана Спевак и директор румунского Заводу Тодор Урсу.

Завод за културу войводянских Руснацох представел руске народне облєчиво хторе обезпечене през сотруднїцтво зоз Активом женох КУД „Жатва” зоз Коцура, чийо членїци Мария Дудаш Фейса и Коцана Колєсар порихтали шветочни женски шмати и нє лєм же облєкли бабки на вистави, алє ше и сами облєкли и приказали облєчиво.

Виставу у Суботици мож опатриц наиходзаци два тижнї роботни дзень од 9 до 14 годзин. Потим, як наявене вистава будзе у Зренянину и у Новим Садзе док ше порадзи термини.

Вистава народного облєчива отворена у новембре прешлого року у Сенти и часц є програми прейґгранїчного проєкта „Гранїца хтора нас злучує / Border that unites us”, хтори вєдно реализую Завод за културу войводянских Мадярох, Музей „Тир Иштван” зоз Баї и Учительски факултет на мадярским наставним язику зоз Суботици, а партнере Заводи за културу войводянских Руснацох, Горватох, Румунох и Словацох. Програму ше реализує у рамикох ИПА Интереґ.