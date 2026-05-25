Вистава писанкох и у Новим Садзе

НОВИ САД – З нагоди 32. рокох запровадзованя дипломатских одношеньох медзи Україну и Републику Сербию Амбасада України у Републики Сербиї орґанизує виставу Писанка хтора зєдинює, хтора будзе отворена 26. мая на 15:30 годзин у Културним центре Нового Саду, (Католїцка порта 5, Нови Сад). Вистава будзе тирвац по 30. май.

Вистава представя українску традицию писанки – уметносци прикрашованя вельконоцних писанкох, важней часци културного нашлїдства України и символу живота, обнови и єдинства.

Рижнородносц традициї українского писаня писанкох на вистави будзе приказана през три блоки зоз рижнима назвами: Перши блок Иканича: Мариупольска писанка, Други блок: Писанка України и Треци блок: Сорокопут лєбо Козачки пажици, писанка Одескей обласци.

Вистава була отворена у Манаковей хижи у Беоґрадзе од 29. априла по 18. май.

Орґанизаторе вистави: Амбасада України у Републики Сербиї и Центер за розвой Демократия през културу, зоз потримовку: Министерства Републики Сербиї, Министерства култури України, Националней комисиї України за УНЕСКО, Мариупольского завичайного музею, Етноґрафского музею у Беоґрадзе, Одеского реґионалного центру українскей култури, Вишгородского историйно-културного резервату.