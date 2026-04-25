Вистава писанкох

БЕОҐРАД – Амбасада України у Републики Сербиї орґанизує виставу Писанка хтора зєдинює, хтора будзе отворена 29. априла на 14 годзин у Манаковей хижи (Улїца Ґаврила Принципа 5, Беоґрад).

Вистава представя українску традицию писанки – уметносци прикрашованя вельконоцних вайцох, важней часци културного нашлїдства України и символу живота, обнови и єдинства.

Рижнородносц традициї українского писаня писанкох на вистави будзе приказана през три блоки зоз рижнима назвами: Перши блок Иканича: Мариупольска писанка, Други блок: Писанка України и Треци блок: Сорокопут лєбо Козачки пажици, писанка Одескей обласци.

Вистава будзе тирвац од 29. априла по 18. май, а орґанизаторе наявели же после Беоґраду вистава будзе отворена и у Новим Садзе.

Орґанизаторе вистави: Амбасада України у Републики Сербиї и Центер за розвой Демократия през културу, зоз потримовку: Министерства Републики Сербиї, Министерства култури України, Националней комисиї України за УНЕСКО, Мариупольского завичайного музею, Етноґрафского музею у Беоґрадзе, Одеского реґионалного центру українскей култури, Вишгородского историйно-културного резервату.