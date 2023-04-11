Отворена вистава рисункох и малюнкох Влади Нярадия

НОВИ САД – У Малим подобовим салону Културного центру Нового Саду (Булевар Михайла Пупина 9), пондзелок, 10. априла отворена 59. самостойна вистава рисункох и сликох „Пейзажи вибрираюцих струнох” самостойного подобового уметнїка Влади Нярадия.

Подобови уметнїк мр Данило Вуксанович отворел виставу и з тей нагоди гварел же у вецейнїстих серийох уметнїка Влади Нярадия, находзел виволаня, углавним подобово нагваряня. Вони водзели по драги його виглєдованьох у нєобкеруюцих превипитованьох власних уметнїцких становискох. И же кажди Нярадийов екскурс нова авантура, гварел медзи иншим Вуксанович.

Присутних привитала Мая Ерделянин, а автор Владо Няради гварел же на вистави виложени подобово роботи хтори настали 2022. и 2023. року. Тиж надпомнул же треба присц и виставу видзиц и кед дньове шветло.

Виставу мож опатриц по 21. април.