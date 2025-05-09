Наградзени и подобово творителє Руснаци

ПАЛИЧ – На 53. Медзинародней вистави ручних робох и колекционeрства (МИРК) котра отримана од 1. по 5. май, наградзени и подобово творителє аматере зоз рускей заєднїци Соня Папуґа, Зденко Бики и Александра Шомберґ позберани у Здруженю „Уметносц у живоце” зоз Миклошевцох (Горватска).

Папуґова и Бики Миклошевчанє, завжали перши места, а Шомберґова, родом з Руского Керестура а жиє у Австриї, треце место.

Зоз того Здруженя на вистави участвовали 11 члени зоз Горватскей и Сербиї и єдна з Австриї, посцигли 5 перши места, 3 други и 3 треци места.

Здруженє „Уметносц у живоце” основане прешлого року на инициятиву Сонї Папуґовей и Зденка Бикия, Папуґова му и предсидателька, а зазберує подобових творительох зоз реґиону, орґанизує роботнї и други рижни активносци.

На 53. МИРК-у наступели 60 здруженя, зоз котрих свойо роботи представели 1600 викладаче, а додзелєни вецей як 1800 дипломи.

Шлїдуюца 54. Медзинародна вистава ручних роботох и колекционeрства будзе отримана у Канїжи 2026. року.