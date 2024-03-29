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Вистава ручних роботох у Новим Орахове

автор Ол. Папуґа
автор Ол. Папуґа 52 Опатрене

НОВЕ ОРАХОВО – Штварток, 28. марца у орґанизавиї Месней заєднїци Нове Орахово, Општини Бачка Тополя и Националного совиту мадярскей националней меншини отримана 52. Медзинародна вистава ручних роботох и колекцийох на хторей виложени 26 роботи и колекциї членох КУД „Петро Кузмяк ”.

Манифестация ше отримує у ОШ „18. октобер”, а будзе тирвац до 1. априла.

На штвартковим отвераню конферансу по руски водзела Даниєла Бицок, а були присутни члени КУД „Петро Кузмяк”, хтори мали виложени роботи, предсидателька дружтва Таня Дудаш, хтора визначела же ше тота вистава отримує од 1970. року, а на нєй скоро вше Русанци маю виложени свойо ручни роботи.

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