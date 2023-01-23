КОЦУР – У рамикох Централней преслави Националного швета Руснацох, по законченю Архиєрейскей благодарней Служби Божей, у просторийох Парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре отворена и вистава „Шлїди за паметанє”, коцурских уметнїкох – малюнкох Миколи Буши, Силвестера Пушкаша и скулптурох Силвестера Макая. Авторка отриманей вистави, як и провадзацого каталоґу, Олґа Карлаварис.

У мено орґанизатора Завода за културу войводянских Руснацох, шицких присутних привитал и виставу представел директор Саша Сабадош, а як гварел, з тоту виставу на одредзени способ ше жада означиц и 100 рочнїцу народзеня и 50 роки шмерци першого академского скулптора у нашим народзе Евґена Кочиша, як и авторох котри на одредзени способ його шлїдбенїки.

З пригоднима словами присутних привитала Ирина Гарди Ковачевич, котра з тей нагоди пречитала и стихи писателя Янка Фейси. Як гварела, тераз видно же Коцур уж виками ма талантованих людзох, нє лєм у литератури, алє и у малюнкох. За тоту виставу вибрани роботи, по їх думаню, трох найлєпших коцурских уметнїкох, а Гарди Ковачевичова з тей нагоди здогадла и на факт же ми нє маме ґалераю у котрей би було места за нашу намальовану историю, уметнїцки твори, етноґрафски записи… Як додала на концу, лєм ше можеме назадавац же тото шицко раз будзе зачуване и же нашо нашлїднїки то годни видзиц.

Виставу „Шлїди за паметанє” у рамикох тогорочней Централней преслави Националного швета Руснацох отворел министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Томислав Жиґманов, котри з тей нагоди и повинчовал Националне швето шицким Руснацом. Виражел и окремну чесц же є присутни на Централней преслави, и же є шведок, як додал, прекрасней вистави з котру указане же руски народ жива заєднїца котра трима до културней творчосци и до презентациї, а Руснаци у Коцуре маю цо указац кед слово о подобовей творчосци, заключел министер Жиґманов.