Вистава старих алатох, роботнї и шпиванки (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз виставу старих алатох, роботнями за дзеци и шпиванку, вчера у Руским Керестуре отримани „Стретнуца валалох на Михалово лєто”, а у рамикох тей манифестациї преславена и 190-рочнїца од снованя Здруженя ремеселнїкох.

По привиту чолних людзох, водитель програми Андрей Орос, на початку пречитал кратки реферат о историї, обичайох и традициї Здруженя ремеселнїкох од його снованя, та о будованю Дому ремеселнїкох.

Присутних зоз пригоднима словами привитали и предсидатель Здруженя ремеслнїкох и приватних поднїмательох Владимир Емейди и секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, а потим ше на Манифестациї предлужело зоз шпиванку.

У музичней часци наступели наймладша и штредня фолклорна ґрупа хтори одшпивали даскельо шпиванки, пририхтала их Андрея Штефанко, а дзеци наступели у провадзеню Народного оркестра „Юлиян Рамач Чамоˮ, под руководством Кристияна Нярадия. Патрачом ше потим представели и Дзивоцка и Женска шпивацка ґрупа хторих пририхтала Еуфемия Планкош.

На концу, наступели госци зоз Славацкей, точнєйше Фолклорни ансамбл „Барвинокˮ зоз Камюнки, чий руководитель Мартин Караш, потим Мандолинови оркестер зоз Орябини, та Хлопска шпивацка група „Майданˮ зоз валалу Лїтманова.

Вецейминутову музичну програму за конєц пририхтал и домашнї бенд „Касиус” у составе – Иван Планчак, Иґор Папуґа, Стефан Колошняї и Борис Жирош, хтори публику розвешельовали до вечарших годзинох.

През цали час Манифестациї, нащивителє могли розпатриц виставу старих алатох и машинох, приказани и ремесла колєсара, коваля и кломфера, та правенє керамики, а под шатром опрез Младежского дому, були виложени ручни виробки и домашнї продукти, соки и колачи, хтори нащивителє могли купиц по вигодних ценох.

Манифестацию помогли Министерство за старанє о валалу, Општина Кула, Туристична орґанизация Кула и Месна заєднїца Руски Керестур.