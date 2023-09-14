Вистава сучасней уметнїци Наталиї Рибович у Берлину

БЕРЛИН (СОЮЗНА РЕПУБЛИКА НЄМЕЦКА) – Вистава „Infinito Dance” сучасней уметнїци Наталиї Рибович, у рамикох означованя 140-рочнїци од подписованя перших официйних документох медзи Сербию и Нємецку, будзе отворена на пияток, 22. септембра на 18 годзин у Амбасади Републики Сербиї (Taubertstr.18) у Берлину.

Виставу орґанизує амбасада Републики Сербиї у Союзней Републики Нємецкей знагоди 140-рочнїци од подписовањаня Тарґовинского контракта и Конзуларней конвенциї медзи Сербию и Нємецку же би ше представело моцни медзилюдски вязи у рижних обласцох сотруднїцтва.

У програми отвераня вистави буду участвовац: поздравне слово – амбасадорка Републики Сербиї у Союзней Републики Нємецкей др Снежана Янкович, управнїца Ґалериї Матици сербскей у Новом Садзе др Тияна Палковлєвич Буґарски и авторка уметнїца Наталия Рибович.

„Infinito Dance” представя нову ровновагу и вязу медзи: природу, технолоґию и духом у 21. вику през три уметнїцки фиґури: БАКА (символ природи), ЗАЯЦ (символ технолоґиї), ДЬОВАНА (символ духa). Вони през нєогранїчене динамичне бависко у чаше и простору творя єдинство, щесце, надїю, толеранцию, любов, взаємне прилапйованє, превозиходза гранїци, звонка и знука нашого физичного и психичнoго склопа. През „рухому слику” настава ясна креация новей концептуалней слики – „Infinito Dance” и шицки ґенерациї поволани до процесу бависка и до креираня нового бависка, наводзи ше у концепту вистави.

Наталия Рибович интернационално активна уметнїца, нарoдзена є у Новом Саде, жиє и твори у Ауґсбурґу. Творчосц Рибовичовей рижнородна и окреме експресивна. Вона медийни уметнїк, маляр и дизайнер. Зоз єй уметнїцку творчосцу упозната и наша заєднїца.