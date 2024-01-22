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Вистава „Так Руснаци дараз жили у Дюрдьове”

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 38 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У рамикох Централней преслави Националного швета Руснацох, по законченю Вечурнї и етно стола, у будинку Рускей школи отворена и вистава „Так Руснаци дараз жили у Дюрдьове”. Авторка отриманей вистави, як и провадзацого каталоґу, музейски совитнїк у пензиї Любица Отич.

У мено орґанизатора Завода за културу войводянских Руснацох, присутних привитал и виставу представел директор Саша Сабадош, а виставу отворели проф. др Дюра Гарди и єй авторка, Любица Отич.

Вистава була составена зоз трох часцох – ентериєр рускей хижи, привредни живот Руснацох и духовни и просвитни живот Руснацох у Дюрдьове.

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