Виставу „Вочи Олимпийским бависком” мож опатриц по 20. септембер

НОВИ САД – Пре вельке интересованє публики вистава „Вочи Олимпийским бависком” у Музею Войводини, авторох: Лїляни Костич, висшей кустоскинї историчарки и Марка Ущебрки, кустоса историчара, будзе предлужена по 20. септембер.

Вистава отворена у юлию у Музею Войводини (Дунайска 35-37) и стредами отримовани преподаваня о Олимпийских бавискох и друженя зоз олимпийцами.

На стреду, 28. авґуста, на 20 годзин преподаванє „Од Пекинґу по Рио” будзе отримане у дружтве авторох вистави зоз Андрийом Ґеричом, одбойкашом и ношительом вецей олимпийских медальох.