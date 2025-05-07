Висти з Епархиї святого Миколая, Руски Керестур

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – Владика кир Георгий Джуджар, дня 2. априла, послал Окружне писмо Парохийом о Водици у котрим информує паноцох же у нашей Епархиї полни одпуст у Ювилейним року мож достац у двох церквох.

У владиковим писме пише: „У Ювилейниом Року маме нагоду ми и парохиянє наших парохийох достац полни одпуст за себе и за наших покойних. У нашей Епархиї одредзени два церкви дзе мож достац полни одпуст у Ювилейним року, то Катедрална церква св. о. Миколая у Руским Керестуре и церква у Марийовим святилищу Водица. Окрем того у тим року ше слави и 165 рочнїца од пошвецаня церкви“.

Надалєй владика кир Георгий пише же „з цильом приблїжованя Марийового святилїща Водици, єй духовней димензиї нашим вирним и указованя на духовни благодатї полного одпусту, о. Владислав Варґа, катедрални парох порихтани и ма намиру обисц нашо парохиї през пейц нєдзелї – од Нєдзелї Мироносицох по Сошествиє Святого Духа. Каждей нєдзелї будзе у другей парохиї”.

По спомнутим окружним писму о. Варга обишол на Томову нєдзелю коцурску парохию и наказовал на трох Службох, а тиж истого дня наказовал и у парохиї Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше. Другей нєдзелї, 4. мая – на Нєдзелю Мироносицох, бул у кулскей парохиї дзе тиж наказовал.

На нєдзелю, 18. мая, на Нєдзелю Самариянки будзе на раншей и вечаршей служби у Новим Садзе.