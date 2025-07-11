Вистки у циню

Якошик у циню актуалних случованьох у природи и дружтве – пекотох и огньох, запорох и бурйох, блокадох и протестох, висткох хтори оганяю єдна другу, школяре осмих класох закончели основну школу. Покладали закончуюци испити, и на основи їх резултатох як и успиху з висших класох у предходних рокох, уписали ше до штреднїх школох. Наздавац ше, до тих хтори найбаржей жадали, так же тераз озда голєм пред нїма длуге, красне и мирне лєто. Наисце го заслужели.

Дотерашнї осмаки, а и їх родичи, найлєпше знаю з яку нєизвесносцу ше вошло до тогорочней малей матури, єдней з перших ключних подїйох у дотераз, углавним, безбрижних дзецинских животох, з хтору ше трасує драга до будучносци и швета одроснутих. Предходни школски рок бул вшелїяки, лєм нє порядни. Розуми ше, прето було обаванє же будзе велькей бриґи на закончуюцих испитох и шицким цо шлїдзи после нїх… Медзитим, оддало кед шицко прешло у порядку, без векшей драми и проблемох – цо, поправдзе, єдно з ридких приємних нєсподзиваньох у остатнї час.

Кед конкретно бешедуєме о образованю по руски, якошик ше нє мож одняц упечатку же на кажду добру вистку муши спаднуц цинь. Школяре, хтори покладали закончуюци испит з руского язика як мацеринского, витворели резултат хтори скоро за бод лєпши од републичного просеку. Тот факт нє треба подценьовац, понеже ше испити з меншинских язикох, на хторих єст основношколске образованє у Републики Сербиї, пририхтує по истих стандардох и оценює по истих критериюмох як и тоти з векшинского язика. Прето ше наисце маме у чим цешиц.

Медзитим, затераз ше до руского оддзелєня ґимназиї у Руским Керестуре уписали лєм седмеро школяре, цо значи же остало ище три раз тельо шлєбодни места. Ситуация зоз сербским оддзелєньом ище драматичнєйша – уписали ше лєм тройо школяре, цо значи же його формованє скоро под знаком питаня. Но, голєм на напряме за туристично-готелиєрского технїчара нє будзе бриґи – уж єст 22 уписаних. Вшелїяк, будзе ище єдна, авґустовска нагода же ше числа пременя на лєпше, алє, вироятно же нє годно обчековац чудо.

Нєвигодни демоґрафски тренди – менєй дзеци та и школярох, олєгчана мобилносц популациї, односно, миґрациї до векших штредкох та и иножемства, як и образовни и професийни тренди хтори унапрямени ґу ИТ фаху и менаджменту, а на рахунок класичних формох академского образованя, вшелїяк, медзи ключнима причинами чом то так, обєктивно спатрено. А чи субєктивна одвичательносц и на нас як заєднїци и каждому поєдинєчно у нєй, нє берем себе право судзиц.