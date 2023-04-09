Витирвали за себе, моцни за ближнїх

O Томиславови Джуньови нашо новини вецей раз писали, алє о всестраному чловекови нїґда до конца и шицко нє мож написац. Його живот вше прави теми за писанє.

Наш собешеднїк, прави Ораховчань. Народзени є у тим валалє як перша ґенерация Керестурских виселєнцох Веруни Надьлукачовей з Вепровацкей и оца Владу Андичового зоз Збегньова. По штварту класу ходзел до руского оддзелєня ґу учительки Леони Малацковей, остатня є ґенерация руских школярох хтори ше учели по руски. Нє вола го вецей нїхто же є Андичов, тото назвиско як и скоро шицки, нєстало, вон, його синове Давид и Едвин и супруга Жужана лєм Джуньово.

ТРИ ЛЮБОВИ – ОД СТАРОГО НОВЕ, ТРИАТЛОН И БИЦИҐЛИЗЕМ

–Шлосерске ремесло то мойо занїманє и гоби, а у мигелю зоз сином Едвином находзиме духовни мир, єден од трох наших, бо ту и бициґлизем и триатлон. Супруга Жужана занята, а син Едвин и я вельо часу препровадзуєме у мигелю, дзе рестауруєме стари авта, каруци, правиме з рижних одруцених часцох з моторкох и автох нови предмети – зоз колєсох лавки, зоз старих швичкох з моторкох авиони, рижни скулптури зоз одруцених желєзкох и лаґерох. Понеже сом член мадярского здруженя гражданох за ручни роботи у Орахове, достал сом майсторску плакету, та можем тоти виробки предавац. Людзе их купую за родзени днї и за свойо потреби – гвари Томислав.

У ремеслу ше нашол и син Едвин, хтори ма почежкосци у розвою – аутизем, алє зоз помоцу родичох, окреме оца Томислава хтори зоз нїм цали дзень, жиє живот у своєй фамелиї.

– Моя друга животна любов, триатлон. Перше сом почал бавиц фодбал, вец ме прицаговал боди-билдинґ, алє то нїч нє було озбильне. Як ше зберали роки, пришли и вецей кили як требало, та сом 1999. року мал коло 100 кили. Єден пайташ зоз Тополї ме нагварел най ше приявим на змаганє у хторим ше худнє, пристал сом. Гонєл сом бициґлу, бежал, єдол меду и квашеней капусти, пил сирови вайца, та сом за 25 днї схуднул 8,5 кили. То ми бул доказ же можем звладац тото цо дакеди було моцнєйше одо мнє. Под час тей „терапиї худнуцаˮ ми ше попачело бежац, та сом без проблема одбежал полумаратон у Новим Садзе и Беоґрадзе. Купел сом и бициґлу. Мучел ме триатлон. Сцел сом ше у нїм опробовац. Прето сом почал плївац 3,5 километри, бежал сом и гонєл бициґлу. Перша моя длугша драга на бициґли була на Тару, то 330 километри, а перши мини триатлон сом звладал 9. юния 2001. року у Кечкемету – плївал сом 1 500 метери, бежал 10 километри, бициґлу сом гонєл 40 километри. После шлїдзели велї други змаганя и велї добре освоєни пласмани – гвари Томислав.

Найвекша Томиславова спокуса була участвац на траиатлону „Аероменˮ у Мадярскей, на нїм ше плїва 3 800 метери, 180 километри ше гонї бициґлу, 42 километри ше бежи по олимпийскей дражки без претаргованя медзи дисциплинами. Шицко тото поробел за 12 години, 21 минуту и 55 секунди. У нашей жеми теди бул пияти чловек хтори то посцигнул.

На педалох видзел скоро шицки руски валали у нас и у ширшим окруженю. Першу бициґлу купел после 2001. року, кед почал роздумовац о триатлону, а коштала тельо кельо и єден буяк. Була драга, алє му дала вельо животни задовольства. Найважнєйше же и синови Едвинови помага у його хороти.

– З нагоди 260-рочнїци од приселєня до Бачкей Любомир Ґовля и я зоз Керестурцами були на бициґлох у Медзилаборцох у Словацкей. Була то „драга наших предкохˮ, длугока коло 600 километри. После того зме кажди рок гонєли бициґли з Орахова по Керестур 13. мая кед ше означує нашо преселєнє до Орахова. Нє можем анї начишлїц дзе сом бул на бициґли, алє у скоро шицких руских валалох сом бул – у Миклошевцох, Петровцох, Райовим Селу, Ґунї у Горватскей, а и у тих наших у Войводини – приповеда Томислав.

ЕДВИН НА БИЦИҐЛИ И У МИГЕЛЮ НАШОЛ СЕБЕ

Кед их син Едвин мал рок-два, зоз супругу видзели же ма почежкосци у розвою, цо познєйше дияґностиковане як аутизем. Вчасне одкриванє тей хороти може помогнуц дзецку же би здобуло социялни схопносци и самостойносц, а то ше случело и з Едвином. Супруга Жужана занята, други син Давид зоз фамелию жиє у Бечу, а Томислав постал родитель-пестунка. Дома є зоз Едвином. Научел го швайзовац, правиц, оправяц, видумовац нови предмети хтори вєдно правя.

˗ Зоз Едвином сом направел нови стил живота. Плануєме вечар цо будземе рано робиц. Понеже мнє бициґла пременєла живот на добре, то сом применєл и зоз сином. Вєдно зме на бициґлох були у Бечу, на Балатону, Петровцох, Ґунї. Бициґлизем дава змиреносц, у драже ше на мире опатра природу, станє ше дзе ше сце одпочинуц. То на Едвина барз добре дїйствує – гвари Томислав.

А Едвин ма вельо надпросеково таланти, бешедує по руски и по мадярски барз добре, зна шицко оправиц, у драже є навиґация без навиґатора. Томислав ма єден сон – сце ище раз, после 20 рокох знова пойсц на триатлон „Аероменˮ, хтори будзе отримани 4. авґуста. Прето активно вежба уж длугши час. Бежи кажди вечар, мешачнє 300 километри по валалє, гонї бициґлу, плїва.

ЗЄДИНЄНИ НАЦИЇ 2. АПРИЛ ПРЕГЛАШЕЛИ ЗА ШВЕТОВИ ДЗЕНЬ АУТИЗМА

Оддавна постої инициятива же би ше у нас вигласало „закон о родительови-пестункиˮ цо представя вименку Закона о социялней защити, а 8. марца 2013. року леґално назберани 61 000 подписи хтори дати до Народней скупштини Сербиї. Було и протести – нїґда одтеди нє вишли вецей людзе на улїци же би потримали особи з инвалидитетом и їх фамелиї. Народна скупштина ше нє оглашела, орґанизациї хтори ше занїмаю зоз тоту проблематику у звади, родичи хтори маю дзеци зоз почежкосцами у розвою у чаше док глєдаю помоц. Закон требал буц прилапени 2017. року. У Сербиї єст вецей як 3 000 дзеци з инвалидитетом.

У жемох у окруженю таки закон давно прилапени, родичи напущую роботу и пошвецую ше свойому дзецку – по закону су заняти, доставаю минималну плацу, держава им уплацує порциї и доприноси. Закон нє идеални, алє заш лєм дава сиґурносц родичом.