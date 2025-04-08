ШИД – Нови протест потримовки студентом и їх вимогом отримани позавчером 6. априла, кед ше учашнїки позберали опрез Спортскей гали, а потим рушели през улїцу Святого Сави, предводзени з моторкашами, по будинок пошти дзе 15 минути дули до пищалкох и вувузелох.

През главну Карадьордьову улїцу сцигли по Ґимназию „Сава Шуманович“ дзе єден з орґанизаторох протеста школяр Йован гварел же потребна витирвалосц у протестох кед можебуц дахто поставя питанє яка функция протестох и цо ше посцигло.

Вон тиж осудзел, як гварел, „явне тарґетованє“ єдного школяра зоз Ґимназиї у Сримскей Митровици и дата му полна потримовка.

Присутним кратко бешедовал и Давид Ромич, хтори бешедовал о по тераз отриманих двох зборох гражданох, потолковал яке їх значенє, и додал же збори и протести нє завадзаю єдни другим и поволал на треци збор гражданох хтори будзе отримани на нєдзелю 13. априла на 18 годзин опрез Спорсткей гали, годзину пред збераньом на протест на 19 годзин.

Тиж и на тим протесту отримани 16 минути цихосци як почесц погинутим на Гайзибанскей станїци у Новим Садзе.