Витязки схопносци представени у Жаблю

ЖАБЕЛЬ – Tуристична орґанизация општини Жабель, под покровительством локалней самоуправи, на Преображенє Господнє орґанизовала презентацию витязких схопносцох. Здруженє ,,Свибор” зоз Беоґраду у парку опрез Храма Святого Миколая у Жаблю приказали витязки борби и цильованя, як цо то борби зоз мечами, борба меч и щит, борба зоз копию, шекерами, буздованьом, цильованє зоз копию и подобне.

Тота манифестация була интерактивного характеру, чому ше наймладши найбаржей обрадовали. Мали нагоду пробовац витязки панцир и опрему, и у даскелїх витязких схопносцох.

На тей манифестациї була представена и вистава штредньовиковней витязкей опреми.