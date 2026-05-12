Витворени сон о висшим ранґу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометни клуб „Русин” одбавел всоботу, 9. мая у Спортскей гали у Руским Керестуре першенствене стретнуце у Трецей лиґи Войводини процив екипи РК „Тител”, та зоз побиду потвердзел перше место, а резултат бул 31:25 (14:12).
Найефикаснєйши на стретнуцу бул госцуюци бавяч Лазар Лисица хтори дал 13 ґоли, а у Русиновей екипи то бул Борис Югик хтори дал 8 ґоли.
Ґоли за екипу Русина дали: Борис Югик (8), Владе Орлич (5), Филип Тома (4), Марко Слива (4), Иґор Варґа (3), Алекса Костелник (2), Милан Чолич (2), Лука Стойков (1), Филип Ноґо (1) и Владимир Бакша (1).
За екипу Русина бавели: Предраґ Марянац (c), Виктор Микита, Иґор Варґа, Владе Орлич, Алекса Костелник, Филип Тома, Миле Зеленович, Лука Стойков, Милан Чолич, Филип Ноґо, Борис Югик, Владимир Бакша, Никола Ґостович и Марко Слива.
Екипу водзели Бранислав Кртинич и Мирослав Виславски.
У шлїдуюцим колу Трецей лиґи Войводини екипа Русина будзе бавиц у Бочару процив екипи РК „Єдинство”.