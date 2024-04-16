Вивершни одбор и Одбор за културу отримали заєднїцку схадзку

КОЦУР – Прешлого пиятку, у Коцуре була отримана заєднїцка схадзка Вивершного одбору и Одбору за културу Националного совиту Руснацох на котрей як найважнєйше, дати предклад на розподзельованє средствох по вецей конкурсох зоз АП Войводини и Городу Суботици.

По конкурсу Секретарияту за културу розподзелєни милион и 340 тисячи динари, док по конкурсу Секретарияту за национални меншини розподзелєни милион и 200 тисячи динари на котри конкуровали руски дружтва, орґанизациї и установи, а потримани 22 спомедзи 30 приявених проєктох. Цо ше дотика Городу Суботици, єдногласно потримани и єдини два руски проєкти спомедзи вецей як 200 приявох.

Надалєй принєшена и лїстина насловох публикацийох за откуп до библиотекох у чечуцим року, потримани дзевец наслови по руски, а два по сербски нє, бо як потолковане приоритет публикациї на руским язику.

Схадзку предлужели лєм члени ВО котри дали потримовку проф. др Миливойови Алановичови за будуцого декана Филозофского факултету, потим дали потримовку поступку зменшованя числа школярох у оддзелєню штреднєй школи на руским язику, зоз 30 на 28, цо предвидзене зоз законом. Попри тим, ВО дал потримовку и за директора ОШ „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох єдиному кандидатови Даркови Вранешевичови котри бул и потерашнї директор.