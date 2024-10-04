„Виволай авантуру” и Кузмяковци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, школяре шицких штирох рокох напряму туристично-готелиєрски технїчар мали нагоди упознац диґиталного креатора, сценаристу, водителя, автора емисиї „Виволай авантуру” котра вязана за путованя и природу – Радована Ковача.

З тей нагоди школяре достали увид до того цо ше скрива за и опрез камери под час його путованьох, а цо им вецей раз може помогнуц у дальшим школованю и професийним розвою.

Радован Ковач, родом зоз Кули, од 2019. року почал знїмац видео емисиї о природи „Виволай авантуру”, а циль им порушац людзох на активни живот и пребуванє у природи.