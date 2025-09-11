Конкурс за визуелни идентитет СФРМ

ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – На 2. онлайн зашеданю Шветовей ради русинскей младежи (Світова рада русиньской молодежи, СРРМ) догварене же треба виробиц визуелни идентитет за Шветови форум русинскей младежи (Світовый форум русиньской молодежи, СФРМ).

Присутни на онлайн зашеданю, хторе отримане внєдзелю, 7. септембра на 20 годзин були члени СРРМ зоз Румуниї, Сербиї, Горватскей, Словацкей и Мадярскей. Члени Ради ше догварели же потребне виробиц лого СФРМ котри будзе його визуелни идентитет.

Шицки заинтересовани можу направиц свой предклад лоґа и послац го на мейл: sfrm.sekretar@gmail.com по 25. септембер 2025. року.

Герб за потреби лоґа мож превжац на тим линку.

У рамикох 15. Културней манифестациї Кед голубица лєцела отрима ше 3. СРРМ на котрей члени Ради виберу найлєпши лого.

Участвованє на конкурсу добродзечне.