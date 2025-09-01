Вирски животРутенпресТексти

Вязи зоз Горнїцу вше моцнєйши

автор Ол. Папуґа, фото: М. Рац
НОВИ САД – Церкву святих апостолох Патра и Павла и парохию у Новим Садзе всоботу, 30. авґуста нащивели митрофорни протоєрей, протосинкел Кошицкей епархиї о. Мартин Мраз, професор историї у Братислави др Даниел Черни и побожни вирни привреднїки зоз Кошицох.

Зоз домашнїм, новосадским парохом о, Дарком Рацом вєдно одслужели Службу Божу и панахиду за покойних заєдїцких приятельох зоз студийох зоз Риму.

Дзияковал вєдно зоз новосадским дзияком др Даниел Черни.

После литурґиї були у парохиялним доме, стретли ше зоз нашима историчарами др. Дюром Гардийом и Сашом Сабадошом. Побешедовали о дальшим заєдїцким сотруднїцтве и обишли историйни часци городу Нового Саду и Петроварадину.

