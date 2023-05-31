Вєдно на Завитни дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Завитни дзень грекокатолїки, часто нє означую вєдно, алє ше того року при Мариї Водицовей стретли вирни зоз грекокатолїцких парохийох з Горватскей, зоз Нового Саду, Дюрдьова, Коцура, Кули и других наших местох. До Водици пришли и вирни зоз римокатолїцкей парохиї св. Марка зоз Старого Жеднику и припадаюцих парохийох.

Службу Божу на 170. Завитни дзень служел госц зоз Горватскей, парох парохиї Покрову Пресвятей Богородици зоз Петровцох о. Владимир Седлак, а сослужели скоро шицки священїки нашей Епархиї: о. Владислав Рац, о. Михайло Режак, о. Михаил Холошняй, о. Юлиян Рац, о. мр Дарко Рац, о. Алексий Гудак, о. Владимир Еделински Миколка, о. Владимир Медєши, єромонахове о. Дамян Кича, ЧСВВ, о. Платон Салак, ЧСВВ, о. Данил Задрепко и парох на парохиї св. Марка у Старим Жеднику Франьо Иванкович. После споведзи служащим ше придружели и священїки котри споведали: о. Владислав Варґа, о. Роман Кандрач з України, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа.

Шпиванє предводзели двоме дзиякове: керестурски Янко Виславски и новосадски Йовґен Надь.

Надихнуто наказовал о. Владимир Седлак котри ше здогаднул на свой перши приход до Водици як дзевецрочни хлапец зоз родзину з Коцура и дїдом о. Кирилом Мудрого котри теди на тей Служби и служел.

После Служби, вирни з молитву, шпиваньом Молебену и читаньом Евангелиї вєдно три раз обишли коло каплїци пошвеценей Нєпорочному зачатию Пречистей Дїви Мариї и закончели го пред Лурдеску пещеру. Зоз молитвами и Многолїтствийом закончени и тот Завитни дзень, а вирни ше розишли: домашнї дому, а вирни з других местох до виронаученей сали у порти катедрали св. отца Миколая, на полудзенок и друженє, котре им порихтали волонтере Каритасу.