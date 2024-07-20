Вєдно после штирох деценийох

Меланка, Леонка и Люпка з Коцура ше остатнїраз вєдно видзели пред трецец осем роками. Того лєта Люпка у Америки уж тримала карту у рукох, Леонка з Нємецкей паковала куфри, а Меланка з Вербасу их уж випатрала.Пришли до обисца давно упокоєного брата Юлина, до його супруги Марчи у Коцуре, обок родительскей хижи у хторей повирастали.

По Другей шветовей войни Янко и Юста Дудашово з Коцура, почали жиц на Шандоре. Народзена Леонка, о рок и Меланка, Юлиян, познати як Роля, на початку 50. рокох прешлого вика, а наймладша Люпка шайдзешатих.

Юлин уж нажаль скоро два децениї упокоєни, родичи тиж, алє ту його супруга Марча, хтора Юлиново шестри вше у своїм обисце дочековала. Дакеди пришла єдна шестра, дакеди друга, алє шицки три нараз остатнїраз були у Коцуре пред 38 роками. До нєдавна.

Леонка Катрина Дудашово шестри запаметали барз красне дзецинство, благих родичох, одрастанє без битки и карох, шлєбоду опитац ше, повесц… Найстарша Леонка после основней, пейц роки була у интернату, у Зомборе ше виучела за учительку, алє накадзи закончела школованє, упознала свойого чловека и надумали пойсц до Нємецкей. – Микола Катрина родом тиж з Коцура, ходзел до Нємецкей, бо му там була шестра, а я пошла за нїм. Повинчали зме ше достала сом роботу у єдней нємецкей фирми у администрациї. Нє можем ше поносовац, добре зме жили, гоч ше вельо робело, маме дзивку Ясмину, но живот так швидко прешол же себе дакеди нє можем вериц. И Миколи нєт уж 13 роки, похорел ше и пошол. Остали памятки, а живот тераз ма иншаку красу. У Нємецкей сом цали .кивот такповесц, мам там приятельох, сушеди, колеґинї з хторима сом робела, и цо повесц, то мой дом хтори иншаки як тот у хторим сом ше народзела. Док ше врацим, пойдзем з пайташку по брегох зберац лїковити рошлїни, раз тижньово одходзим на рекреацию за сениорох, а вец и на кафи, колачи… Мам там родзину та ше з часу на час нащивюєме, а до Коцура сом приходзела кажди рок док нам жили родичи – приповеда найстарша шестра Леонка.

Меланка Костелник Меланка лєм рок младша од своєй старшей шестри, а и вона була добра школярка, та ше после основней уписала до вербаскей Ґимназиї. – И мац и оцец любели же зме ше школовали, робели и на наднїцох, лєм же би нїґда нє хибело. А я ше у трецим року залюбела, охабела кнїжки и пошла з дому, одала сом ше. И мой чловек Владислав Катрина Руснак. Но, оцец ми такой гварел же сом перше требала закончиц школу, алє и тото же капурка у нашим старим доме будзе вше отворена. Ниа, и тераз кед ше на то здогаднєм, такой ми слизи руша, алє у младосци то так, нє вельо ше штудира. Родичи ше з мою одаванку помирели и барз нам помагали кед зме хижу почали правиц – памета Меланка. У Катринових ше народзела перша дзивочка Виолета. Нажаль похорела ше и умарла кед мала лєм 27 роки. Бул то вельки шок за родичох, нєпреповедзена боль. Роки преходзели, а дзеци, Валентина Вєкослав и Валерия одросли, и пошли кажде на свой бок. – Прицисли роки, алє и хороти. Супруг ше похорел и уж два роки нє одходзим з обисца на длужей, а знала сом присц до Коцура до Марчи и по тидзень, док жили родичи барз часто, раз два сом з Вербасу прибегла. И я уж хорйовита, мам бай паси, алє у нас стално нашо дзеци и унуки та ше дакус на хороти и призабудзе. Стараю ше о нас, помагаю нам, наисце маме добри дзеци… Шицко, алє наисце шицко вредзело. Цешим ше же сом уж и прабаба, маме праунука Максима, и то озда тото найкрасше цо маме.

Люпка Карденас Люпка мала лєм штири роки кед кед ше єй перша шестра одала. Шестри ю вшадзи ю зоз собу водзели, а з Меланковима дзецми ше бавела, лєта препровадзовала у шестри Леонки у Нємецкей. И вона перше ходзела до коцурскей школи, а вец до стреднєй биолоґийней у Вербаше. Закончела и поживове инжинєрство на висшей школи, алє роботи нє було. Пошвидко на просторох бувшей Югославиї почала война, и якош у тот час Люпка у Коцуре упознава будуцога супруга. – Роберто по оцови Боливиянєц, по мацери Руснак, пришол до Коцура бо є ту народзени, сцели го до войни вербовац. Я о тим анї чуц нє сцела, та сом му предкладала же мушиме даґдзе сцекнуц. Пошли зме до Нємецкей, алє зме папери нє могли покончиц. После пар рокох вон достал визу и пошол до Америки, а я лєм даскельо днї як цо ше гранїци позаверали, одходзим до Боливиї думаюци же о даскельо мешаци пойдзем ґу Робертови до Америки. Нє пошло так як сом думала, у Боливиї сом остала ище 13 роки. Були зме 14 роки роздвоєни, а я папери за цали тот час нє могла достац. Вон пришол до Боливиї, пущели го и ми ше повинчали, а наш син Валентино уж коло нас забежковал. Швекра и швекор єден час продуковали кекси, та сом з нїма робела, а вец сом шила за єдну фирму, а кед ше отворел приватни Универзитет, удало ше ми достац роботу и була сом 9 роки шеф лабораториї. Любела сом тото робиц, лєм сом нє вельо зарабяла, та сом мушела ище дацо робиц. Шила сом мантили и гирурґийни пиджами за дохторох и пациєнтох и нєпреривно сом ше учела. Вше сом була любопитлїва – гвари за себе Люпка хтора того року зоз собу приведла и дзивку Андєлику. Удало ше єй пойсц ґу Робертови и уж двацец роки жию на Флориди. Пред даскельома роками отворели власни ресторан. – Робота нє лєгка, Роберто ше похорел, ма пошлїдки после Ковида и роками даваме шицко од себе витримац у тим цо зме почали. Вистала сом, припознавам, и пожадала сом присц до Коцура. Барз любим же зме шицки ту, обишла сом велїх, цо най повем, шестринїцу сом стретла у Вербаше, а 43 роки ме ше нє видзели, и да ми нє гварели, нє познали бизме ше – приповеда Люпка.

Три шестри ше конєчно виприповедали, нє прейґ Вибера, алє за истим столом. Дудашово обисце у Коцуре и Костелниково у Вербаше даскельо тижнї бул их заєднїцки дом у хторим було шицкого, и шмиху и слизи, а найвецей бешеди до позно вноци. Нє чудне, вше то так кед ше прегарта по памяткох хтори ше децениями злєговали.