„Вєдно за Войводину” – ОЛЕНА ПАПУҐА достала довириє у Вербаше

ВЕРБАС – У општини Вербас 13. новембра на 7 годзин рано отворени 10 виберацки места – пейц у Вербаше, три у Коцуре и по єдно у Савиним Селу и Змаєву. До Окремного виберацкого списку рускей националней меншини на териториї вербаскей општини уписани вкупно 1.829 гласаче, 116 менєй як на предходних виберанкох.

У Вербаше вкупно єст 548 уписаних Руснацох котри мали можлївосц гласац, a на тогорочних виберанкох гласали 209 гражданє, цо 38,14 одсто.

По нєурядових резултатох, найвекшу потримовку, 88 гласи, у Вербаше достала лїстина число 2 „Вєдно за Войводину” – ОЛЕНА ПАПУҐА. Лїстина под числом 5 „Руска матка за Руснацох” достала 41 глас, лїстина число 1 „Руснаци вєдно” достала вкупно 37 гласи, лїстина число 3 „Руска будучносц” достала 30 гласи, а лїстина число 4 „За Руснацох – Желько Ковач” достала 13 гласи. Нєважаци лїстки нє було.

