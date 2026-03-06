Вєдно збераме средства за нову кнїжку за дзеци „Шпациранє по вселени”

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” од 2. марца, почaла кампаня збераня средствох прейґ интернетa за нову кнїжку за дзеци „Шпациранє по вселени”, чий автор астрофизичар доктор Роберт Джуджар зоз Австралиї (родом з Руского Керестура).

Слово о такволаним краудфандинґу, збераню малих уплатох прейґ интернета, зоз Сербиї и иножемства, а шицки информациї мож пренайсц на порталу Добри дабар, на тим ЛИНКУ.

Друкованє кнїжкох драге, а средства хтори НВУ „Руске слово” видвоює за свойо виданя вельо менши. Дзекуюци финансийней потримовки за обявйованє тей едукативней кнїжки, годнo ю друковац зоз грубима рамиками, на 48 богато илустрованих бокох, а праве дзекуюци вам, алє и авторови, хтори сам написал кнїжку, илустровал ю, дизайновал и хтори и финансийно будзе участвовац у єй видаваню, тота кнїжка нє лєм же будзе видрукована, алє будзе и туньша як иншак.

Кажда уплата, и зоз жеми и зоз иножемства, будзе унапрямена виключно за тот проєкт, мож уплациц найменєй 500 динари, а циль назберац 80.000 динари. За шицких хтори уплаца шлїдза и награди.

НВУ „Руске слово” видала велї кнїжки за дзеци на руским язику, медзитим, ище вше нє маме кнїжку о вселени, теми хтора цикава велїм дзецом. Праве прето астрофизичар доктор Роберт Джуджар обдумал кнїжку на тоту тему, у хторей на интересантни способ дава одвити любопитлївим дзецом.

Наменєна є дзецом од седем до петнац рокох, а през кнїжку их водза штверо товарише хтори бешедую о нєбесних целох, путованю до вселени, планетох, телескопох, Млєчней драги и других зявеньох. Дзекуюци тей кнїжки, дзеци нє лєм же науча вельо о вселени, алє и як ше велї поняца з тей обласци гуторя на руским язику.

Прешлого року зме праве прейґ специялизованого порталу Добри дабар успишно вєдно назберали пенєжи и за видаванє сликовнїци за наймладших „Мойо перши слова”.