Владика Милан Лах нови епарх

БРАТИСЛАВА – Початком марца папа Лєв XIV зоз братиславскей епархиї приял розришенє преосвященого владики Петра Руснака, и за нового епарха меновал помоцного братиславского владику кир Милана Лаха.

Владика кир Петро Руснак наполнєл 75 роки у септембру прешлого року, и на основи церковного права ма право дац резиґнацию папови римскому хтори ю нє муши прилапиц. Владика Милан Лах постал други братиславски епарх, а интронизация будзе на соботу 21. марца 2026. року у братиславскей катедралней церкви Воздвижения чесного хреста.

Нови братиславски епарх кир Милан Лах ше народзел 18. новембра 1973. року у Кежмарку, а його родичи походза зоз русинского валалу Остурня. Владика Милан нє раз потвердзел свойо русинске походзенє, а потримал и кампаню за уписованє русинскей народносци за попис жительства 2021. року у Словацкей. Вецей раз бул у наших крайох, та и на Медзинародней конференциї о владикови Дионизийови Нярадийови.

На интронизациї будзе и наш епарх владика кир Георгий Джуджар.