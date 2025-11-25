Владика нащивел вибудов Емаусу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилищу Водици, вибудов будуцого Духовного центру Емаус нащивел наш епарх преосвящени кир Георгий Джуджар, же би видзел кельо поробене, и як ше будзе докончовац тот важни будинок за цалу нашу епархию.

Владика до Водици пришол на поволанку Церковного одбору катедралней церкви св. Миколая, понеже тих дньох закончена треца фаза роботох, т.є. у двох фазох вилята плоча на перши поверх будинку.

Най здогаднєме, по словох керестурского пароха о. Владислава Варґу, вибудов центру Емаус порушани дзекуюци велькей донациї єдней вирнїци з Канади, за цо уляти фундаменти. Потим вибудовани мури цо финансовали вирни и то було релативно туньше, док найвецей коштала тота плоча, цо тиж 99 одсто сами людзе назберали, a средства ше уж збера за шлїдуюцу фазу.

Владикова нащива була нагода и за пораду як далєй у тим вельким подняцу.