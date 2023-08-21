Владика возвелїчал Кирбай

ШИД – На швето Преображеня Господнього всоботу, 19. авґуста, церква преславела храмове швето Кирбай зоз Архиєрейску Службу Божу хтору предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужели о. Владислав Варґа зоз Руского Керестура, о. Дарко Рац з Бачинцох, о. Владимир Седлак з Петровцох, о. Владимир Еделински Миколка з Беркасова, о. Михайло Шанта зоз Индїї и римокатолїцки священїк о. Никица Бошнякович зоз Шиду, а вирних споведал о. Иґор Вовк зоз Сримскей Митровици.

У казанї преосвящени владика визначел на хвильки Исусового преображеня на гори Тавор у присустве апостолох Петра, Якова и Йоана и додал же ше и кажди християн преображує зоз молитву и кед шлїдзи Христову драгу.

После Служби Божей було традицийне пошвецанє овоци хтору после обряду молитви пошвецел владика, а вирни грозно коштовали на виходзе зоз церкви.

Домашнї парох о. Михайло Режак подзековал насампредз владикови же возвелїчал Кирбай як и шицким паноцом, часней шестри Служебнїци, панїматком, богословом и вирним.

И того року була богата и такволана вашарска часц Кирбаю, по вигодней хвилї.