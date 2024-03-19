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Владимир Молнар идзе на Зонску смотру рецитаторох

автор Л. Вереш, фото: С. Рамач
автор Л. Вереш, фото: С. Рамач 106 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – У биоскопскей сали, всоботу, 16. марца отимана 54. Општинска смотра рецитаторох у Жаблю. На смотри участвовали школяре основних и штреднїх школох зоз Општини Жабель и Општини Титель.

На Зонску смотру ше пласовали дзевецеро учашнїки, а медзи нїма и Владимир Молнар, хтори рецитовал по руски.

На општинскей смотри участвовали и Мария Рамач и Иван Молнар. Шицки тройо наступели спред Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко зоз Дюрдьова, а пририхтал их уметнїцки руководитель Яким Гарди.

Рецитаторох того року оценьовал Юґослав Крайнов, педаґоґ и ґлумец Сербского народного театру у Новим Садзе.

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