Владимир Молнар идзе на Зонску смотру рецитаторох

ЖАБЕЛЬ – У биоскопскей сали, всоботу, 16. марца отимана 54. Општинска смотра рецитаторох у Жаблю. На смотри участвовали школяре основних и штреднїх школох зоз Општини Жабель и Општини Титель.

На Зонску смотру ше пласовали дзевецеро учашнїки, а медзи нїма и Владимир Молнар, хтори рецитовал по руски.

На општинскей смотри участвовали и Мария Рамач и Иван Молнар. Шицки тройо наступели спред Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко зоз Дюрдьова, а пририхтал их уметнїцки руководитель Яким Гарди.

Рецитаторох того року оценьовал Юґослав Крайнов, педаґоґ и ґлумец Сербского народного театру у Новим Садзе.