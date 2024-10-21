Владо Няради добитнїк першей награди за малярство

ЛАПОВО – На 18. Медзинародней вистави малюнкох, скулптурох и фотоґрафийох Город музей желєзнїци Лапово, наш подобови уметнїк Владо Няради зоз Вербасу наградзени зоз 1. награду за малярство.

Нярадийови награда додзелєна за малюнок Преламованє, робени є у комбинованей технїки, а настал 2024. року.

Орґанизатор 18. Медзинародней вистави малюнкох, скулптурох и фотоґрафийох Центер за културу Стефан Неманя зоз Лапова, у чиїх просторийох и отримана вистава зоз хтору ше традицийно означує дзень кед 2006. року место Лапово преграшене за Город музей желєзнїци.